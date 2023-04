Duas passageiras são pegas com 5 kg de cocaína no Aeroporto de Brasília

As passageiras desembarcaram para conexão em Brasília. Elas vinham de Porto Velho-RO com destino a Fortaleza-CE

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (27), duas mulheres, de 24 e 21 anos, no Aeroporto Internacional de Brasília que transportavam drogas em suas malas. Cada uma levava aproximadamente 5 quilos de cocaína escondida no forro da mala, de acordo com a PF.

As passageiras desembarcaram para conexão em Brasília. Elas vinham de Porto Velho-RO com destino a Fortaleza-CE. A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina.

Os policiais suspeitaram da presença de substância entorpecente nas bagagens. Após a abertura das malas pelas passageiras e a retirada do forro interno, os policiais confirmaram as suspeitas com a localização da droga.

A dupla foi encaminhada para a Superintendência Regional de Polícia Federal no Distrito Federal (SRPF-DF), onde aguardam pela audiência de custódia. Elas responderão pelo crime de tráfico interestadual de drogas.