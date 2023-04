Corpo de estudante desaparecida é encontrado em Planaltina

Na noite de ontem (26), Sérgio Alves da Silva, de 42 anos, foi preso, suspeito pelo desaparecimento da jovem

Na manhã desta quinta-feira (27), foi encontrado o corpo da estudante Regiane da Silva, de 21 anos, que estava desaparecido desde 17 de abril. Ela foi vista pela última vez saindo do Centro de Ensino Médio (CEM) 1 de Planaltina (DF), conhecido como Centrão, e não voltou para casa.

O corpo da jovem foi encontrado enterrado em um córrego perto da ponte na Avenida Goiás, próximo ao Posto Luzas, em Planaltina-DF. A mochila da jovem estava no local.

Regiane da Silva é natural da Bahia e se mudou para o DF no final do ano passado, onde retomou os estudos por meio do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Centrão. Ela não tinha o costume de demorar a chegar em casa após a aula, e depois de tentarem contato por diversos meios, os pais acabaram chamando a polícia.

Na noite de ontem (26), Sérgio Alves da Silva, de 42 anos, foi preso, suspeito pelo desaparecimento da jovem.