Drones reforçam policiamento de blocos durante o Carnaval

Equipamentos modernos já atuam como importantes aliados das autoridades de resgate e salvamento, com capacidade para monitorar multidões em tempo real

Para garantir a segurança dos foliões durante o Carnaval, as forças de segurança do Distrito Federal contam com um importante aliado no monitoramento: os drones. As aeronaves não tripuladas já são utilizadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) em operações especiais, ações de salvamento e manifestações na área central da capital, e, agora vão reforçar as equipes de policiamento durante as festividades.

Ao empregar drones durante eventos de grandes proporções, a secretaria amplia a capacidade de monitoramento de multidões e áreas de difícil acesso, permitindo a identificação de comportamentos suspeitos e a resposta rápida em situações de emergência.

Equipados com câmeras de alta resolução, os dispositivos registram imagens que são encaminhadas, em tempo real, para os centros de comando e autoridades. Atualmente, a SSP-DF utiliza modelos como DJI Mavic 2 Pro, DJI Mini 3 Pro e DJI Avata Explorer – este último, direcionado a espaços confinados e de difícil acesso.

O chefe da Assessoria de Assuntos Estratégicos da pasta, Márcio Lobo, afirma que a utilização das aeronaves não tripuladas otimiza o trabalho das forças de segurança ao garantir uma coordenação eficaz entre as equipes. “A gente opera em função de outros órgãos, e nossa atuação tem evoluído muito”, enfatiza.

“Hoje, o uso dos drones nos possibilita, além do monitoramento aéreo e vigilância do evento em si, identificar eventuais princípios de confusão e focos de violência. Outra funcionalidade é municiar as forças policiais com as imagens para futuras investigações. Eles trouxeram agilidade e precisão na utilização das informações”, detalha o comandante.

Lobo lembra que a tecnologia já foi utilizada pela SSP-DF no Carnaval do ano passado. “Foi um grande ganho”, avalia. “O drone trouxe um nível de consciência situacional muito grande; são poucos os espaços que não podem ser cobertos pelas aeronaves”.

Folia em paz

O bancário Higor de Moraes elogia o trabalho da SSP-DF e afirma que o Carnaval ficou mais seguro com o reforço dos drones.

“Com certeza, a gente vai poder vir e curtir o Carnaval tranquilo e com muita segurança”, avalia. “A gente tem sempre que prezar pela segurança da população, e a tecnologia vem para estar ajudando a identificar criminosos e proteger a sociedade. É uma iniciativa importante.”

Já a estudante Anne Luise destaca a multifuncionalidade dos aparatos: “Brasília, por ser uma capital, tem muita manifestação, tem muito evento. Então, eu acho muito importante essa iniciativa, tanto para a segurança dos moradores quanto para a da cidade em si”.

Com informações da agência Brasília