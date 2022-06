Dr. Patas leva amor e alegria para pacientes da UTI

O Projeto Dr. Patas é o responsável por trazer alegria e esperança para pacientes da UTI do Hospital Anchieta de Brasília

Camila Saldanha

Brasília, DF

O Projeto Dr. Patas, iniciativa voluntária que leva animais de estimação para visitar pacientes que estão em tratamentos e internações prolongadas, é responsável por trazer alegria e esperança para pacientes da UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga, Distrito Federal.

A organização leva cães treinados ao hospital para realizar a Terapia Assistida por Animais (TAA). “Na TAA o animal age como co-terapeuta e auxilia o tratamento proposto ao paciente”, explica a psicóloga do Hospital Anchieta e voluntária do projeto, Fernanda Meira.

Com seu início em 2019, o projeto suspendeu suas atividades durante a pandemia e retornou no último mês de maio.

Agora, a iniciativa conta com o Khronnos, um Golden retriever, de 4 anos, e realiza suas visitas com a autorização de veterinários e de todos os responsáveis pelo Curso para Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), com objetivo de quebrar a rotina de tratamentos e influenciar, positivamente, o quadro de pacientes.

“Os pacientes ficam mais animados e felizes após a visita. A internação na UTI é um momento que pode ser delicado, mas passa a ser leve e cheio de alegria”, aponta Fernanda.

Hoje, o Dr. Patas, é desenvolvido apenas no Hospital Anchieta. Mas, com o tão esperado retorno, a expectativa é que, nos próximos 6 meses, o projeto possa iniciar uma expansão.

“É voluntário e não tem nenhum tipo de custo para o hospital, paciente ou familiar. Queremos levar os pets e, assim, reduzir o período de internação”, afirma psicóloga.

Antes da visita do animal, são realizadas triagem médica e psicológica com os pacientes para garantir que possam, e queiram, receber a TAA.

Os encontros acontecem conforme o tempo em que o paciente permanece internado, podendo ser apenas um encontro pontual, ou encontros que são realizados durante 15 a 20 dias. “Cada visita é uma emoção!”, conta Fernanda.

Apesar de jovem, o Projeto Dr. Patas já acumula mais de mil seguidores em suas redes sociais, onde divulgam fotos e vídeos de encontros emocionantes com pacientes. “A alegria, o carinho, o amor e o cuidado, são os princípios do nosso projeto”.

Conheça o projeto: @projetodrpatas