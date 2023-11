DPDF promove Segunda edição do seminário “Defensoria na Luta Antirracista”

Na programação do primeiro dia do seminário, estão previstos debates que discutem as políticas afirmativas, o racismo e os direitos humanos

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) promoverá o 2º Seminário “Defensoria na Luta Antirracista”. Na ocasião, serão debatidos temas que contribuem para a luta contra o racismo. O evento será realizado no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), localizado na L2 Norte, e tem início na segunda-feira (06/11), com abertura do Defensor Público-Geral do DF, Celestino Chupel.

Na programação do primeiro dia do seminário, estão previstos debates que discutem as políticas afirmativas, o racismo e os direitos humanos. Além disso, estão programadas mesas que trazem temas como o acesso da população negra à justiça, a relação do direito com as comunidades indígenas e como o sistema judiciário trata a violência racial.

No segundo dia, as discussões abordam os direitos dos povos quilombolas e de origem africana e os reflexos da escravidão na estrutura das cidades. Ao final do seminário, será entregue o Prêmio Esperança Garcia, que tem como objetivo incentivar práticas antirracistas nas Defensorias Públicas do Brasil. As instituições que implementam políticas afirmativas e atuam para reversão do racismo na sociedade serão premiadas com o Selo Esperança Garcia Boas Práticas Antirracistas nas Defensorias Públicas do Brasil.

Para o Defensor Público-Geral, Celestino Chupel, a realização do 2º Seminário “Defensoria na Luta Antirracista” é crucial na busca por justiça racial e igualdade étnica. O encontro debate um tema discutido em todo o mundo, e as instituições públicas, como a DPDF, têm um papel fundamental a desempenhar na luta contra o racismo estrutural. “O racismo é um problema sistêmico e arraigado globalmente que afeta profundamente as vidas de pessoas racializadas em todo o mundo. O seminário é importante para conscientizar, educar, sensibilizar e promover mudanças institucionais, reduzir disparidades raciais, empoderar comunidades e trazer mudanças concretas na instituição”, defendeu.

O seminário é gratuito e aberto para toda comunidade. As inscrições podem ser feitas no portal de eventos da Escola de Assistência Jurídica da DPDF (Easjur/DPDF). Confira aqui a programação completa do evento.

Por Renata Coelho