CBMDF atua em dois casos de incêndio em veículo

Ocorrências foram registradas na BR-040 e no Gama

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atuou, nesta sexta-feira (3), em duas ocorrências de incêndio em carros de passeio. Em ambos os casos, não houve feridos.

A primeira ocorrência se deu na BR-040. Um Audi A4 de cor branca apresentava chamas na parte traseira. Os militares contiveram o fogo, e ninguém se feriu.

O outro registro de incêndio ocorreu na quadra 41 do setor leste do Gama. Um VW Fusca de cor azul foi acometido por fogo em seu motor. Assim como na ocorrência anterior, os militares apagaram as chamas e não houve vítimas.