Caesb realiza ações integradas para reduzir perdas de água

Atividades irão economizar 1,12 bilhão de litros de água tratada por ano

A Caesb desenvolve periodicamente ações para reduzir o índice de perdas de água da Companhia em várias regiões do Distrito Federal. As ações, realizadas de forma integrada entre as diretorias de Operação e Manutenção, e Comercial e Financeira, incluem pesquisa e reparo de vazamentos visíveis e não visíveis, fiscalização de irregularidades no sistema de abastecimento de água, suspensão do fornecimento de água para usuários inadimplentes, substituição e lacração de hidrômetros, atualização cadastral. Tais ações e os investimentos necessários são potencializados por meio do uso de tecnologias de ponta no setor, fundamentais para que os esforços empreendidos pela Companhia sejam mais eficientes e assertivos com desdobramento na redução das perdas de água.

Um exemplo de tais ações é a redução de vazamentos não visíveis nas cidades de Brazlândia, Park Way e Sobradinho. Nos últimos dois meses, a Caesb constatou uma redução de vazamentos nessas localidades que totaliza uma economia de 1,12 bilhão de litros de água por ano. Este volume é suficiente para abastecer 450 piscinas olímpicas ou uma população de 18 mil habitantes.

O direcionamento das ações em campo e o êxito das atividades desenvolvidas são resultado da integração de diversas ferramentas e processos, informa o superintendente de Gestão Operacional da Caesb, Cristiano Gouveia. “A Caesb possui uma moderna rede de automação industrial e instrumentação em seus sistemas, o que permite o uso de painéis avançados em Business Intelligence e a aplicação de tecnologias baseadas em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina para suporte à tomada de decisão técnica de alto nível”, explica o superintendente.

Neste contexto, a Caesb atua na busca e aplicação de novas tecnologias. Outra ferramenta de apoio à tomada de decisão é o mapeamento por satélite para a identificação de áreas com prováveis vazamentos na rede de distribuição. A Caesb foi pioneira neste tipo de solução no Brasil, numa parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com o fornecedor da solução de mapeamento. Com a identificação de áreas com prováveis vazamentos, as ações de identificação e reparo são mais ágeis.

Foto: Divulgação

Além das perdas reais, cabe reiterar a interdisciplinaridade das ações na Caesb. A Empresa substituiu 110 mil hidrômetros no último um ano e meio para fins de cobrança justa pelo consumo de água e redução de perdas, possui um parque de 22 mil hidrômetros eletrônicos do tipo ultrassônico com elevada precisão da medição, e realizou 13 mil vistorias em campo para coibir fraudes e ligações clandestinas nos sistemas em 2023.

O diretor de Operação e Manutenção da Caesb, Carlos Eduardo Pereira, explica que mesmo que as perdas de água sejam um fator inerente ao negócio do saneamento, os aspectos ambientais, associados às mudanças climáticas, aos aspectos legais e econômico-financeiros, demandam às companhias de saneamento a redução dos índices de perdas. “No contexto da Caesb, a reversão dos patamares das perdas de água exige competência técnica, tecnologia e investimentos assertivos. Tais pilares sustentam o círculo virtuoso e contínuo de tomada de decisão para o combate às perdas de água”, assegura o diretor.

Para o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, o sucesso da iniciativa demonstra não só a viabilidade financeira do combate e redução das perdas de água, como também a potencialidade de preservação dos recursos hídricos. “Ações como essa dão condições para que áreas com problemas de abastecimento passem a ter disponibilidade hídrica, reduzindo inclusive os custos de expansão dos sistemas. No caso específico de Brazlândia, as ações permitiram que a localidade atravessasse o período de estiagem sem problemas de abastecimento”, comemora.