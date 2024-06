DPDF é selecionada para apresentar proposta em conferência global de engenharia

A conferência global Autodesk University 2024 selecionou a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) foi selecionada para apresentar proposta no evento, que ocorrerá em San Diego, na Califórnia (EUA). O projeto da instituição foi selecionado entre mais de três mil submetidos, sendo o único escolhido do Distrito Federal.

Durante o evento, a DPDF apresentará um estudo de caso que teve o Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) do Paranoá como piloto. O projeto servirá de referência para expandir as práticas desenvolvidas no local para todas as instalações físicas da instituição. A proposta tem como nome “Superando desafios ocultos com o uso de procedimentos BIM e ferramentas de coleção AEC para criar dados construídos de uma edificação existente”.

Serão 60 minutos para explicar a participantes de todo o mundo a forma de trabalho da instituição e como é feito o gerenciamento de informações técnicas de uma edificação existente. A instalação do NAJ Paranoá não contava com qualquer projeto da época de sua construção e possuía informações dispersas entre os vários processos tramitados no âmbito da Defensoria Pública do DF.

Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, o reconhecimento do trabalho realizado na DPDF é motivo de grande orgulho. “Temos um corpo de servidores extremamente capacitado, que desenvolveu esse projeto que agora terá a chance de ser apresentado a todo o mundo. Continuaremos trabalhando para que a instituição seja cada vez mais valorizada, não só no Brasil como também no cenário internacional”, comemorou.

O chefe da Unidade de Infraestrutura da DPDF (Uninfra/DPDF), Diogo Passos, destaca que a seleção da Defensoria Pública para a conferência demonstra a importância do trabalho realizado na instituição. “É um indicativo de que estamos no caminho certo. O projeto desenvolvido no NAJ Paranoá foi selecionado por ser um núcleo que funciona em sede própria da DPDF e tem a possibilidade de ser replicado para os demais núcleos futuramente”, explicou.

Autodesk University

A Autodesk University (AU) é a conferência global promovida pela Autodesk, fabricante de softwares e ferramentas tecnológicas que auxiliam na elaboração, na análise e no gerenciamento de projetos de arquitetura e engenharia.

O evento é uma oportunidade de explorar exibições interativas e estabelecer conexões com especialistas da área para apresentar novos serviços e soluções aplicadas. A edição de 2024 ocorrerá entre os dias 15 e 17 de outubro.

