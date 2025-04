Dossiê temático da Revista Com Censo celebrará os 65 anos de Brasília

21 de abril de 2025, data na qual a cidade de Brasília celebra 65 anos, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) comemora junto com a existência da rede pública de ensino no DF. Para recordar a trajetória da rede, a SEEDF produzirá um dossiê temático em uma edição comemorativa da Revista Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal (RCC).

Nesse sentido, com o intuito de fomentar o debate e a reflexão sobre a história da rede pública de ensino do DF, a SEEDF convida docentes, pesquisadores e demais profissionais da rede a submeterem trabalhos inéditos para compor o Dossiê Temático: 65 Anos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

O Dossiê Temático tem como objetivos resgatar e preservar a memória educacional dessas seis décadas e meia; destacar projetos e ações relevantes implementados pela ou em parceria com a SEEDF ao longo de sua história; e incentivar a produção acadêmica que reflita sobre o passado, o presente e o futuro da rede de ensino do DF, abrangendo todas as etapas e modalidades de educação.

Prazos e informações

• Período para submissões: 21 de abril a 10 de junho de 2025

• Data estimada para publicação: novembro/2025

• Contato para dúvidas e esclarecimentos: [email protected]

O lançamento da chamada pública é feito por meio da Unidade Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape). A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, ressalta a importância da iniciativa. “Este dossiê temático representa uma oportunidade valiosa para documentarmos essa rica história, valorizando o passado e projetando um futuro ainda mais promissor para a educação pública do DF. Contamos com a participação de todos que fizeram e fazem parte dessa história para enriquecer essa importante publicação”, disse.

Para a chefe da Eape, Linair Moura Barros Martins, “esta edição especial da RCC busca valorizar a memória, os saberes e as práticas que marcaram a trajetória da Rede, reconhecendo o papel fundamental de docentes, gestores e demais profissionais da educação na construção de uma história pautada pelo compromisso com o ensino e a aprendizagem.”

Serão bem-vindos trabalhos que explorem, especialmente, a trajetória histórica dos projetos inovadores e relevantes desenvolvidos na rede pública de ensino do Distrito Federal, assim como reflexões estratégicas de futuro.

“A celebração dos 65 anos da nossa rede pública de ensino representa um momento oportuno para refletirmos sobre os avanços alcançados e os desafios que ainda temos pela frente”, afirma Iêdes Braga, subsecretária de Educação Básica da SEEDF.

Com informações Agência Brasília