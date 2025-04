PMDF reforça atuação preventiva com revistas durante festividades do aniversário de Brasília

Polícia Militar do Distrito Federal tem desempenhado papel fundamental na preservação da ordem e da segurança durante as celebrações do aniversário de Brasília, realizadas neste sábado (19) e domingo (20).

Com foco na prevenção, a PMDF intensificou o uso de linhas de revista para coibir o porte de objetos que possam representar riscos à integridade física dos cidadãos, contribuindo de forma direta para a redução de ocorrências criminais e garantindo um ambiente mais seguro para todos que participam dos eventos.

A atuação firme, técnica e respeitosa dos policiais militares demonstra o compromisso da corporação com a proteção da população e com a manutenção da tranquilidade nos espaços públicos durante grandes aglomerações.

A PMDF seguirá com a mesma estratégia de segurança e prevenção de forma efetiva nesta segunda-feira (21), quando estão previstas novas programações alusivas ao aniversário da capital federal.