Viaduto do Jardim Botânico entra na fase de remanejamento de rede elétrica

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) segue o cronograma planejado para a construção do Viaduto do Jardim Botânico, localizado no km 27,2 da rodovia Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho que liga o Plano Piloto ao Jardim Botânico.

Iniciada em janeiro deste ano, a obra está nas fases de implantação de canteiro de obras, de adequação de projeto e remanejamento de rede, inicialmente, elétrica e, posteriormente, de água.

“É importante esclarecer que os trabalhos estão em andamento e que uma obra de grande porte como essa tem fases que, em princípio, podem passar despercebidas pela população, mas tudo está dentro do cronograma estipulado”, enfatiza o presidente do DER, Fauzi Nacfur Junior.

Os outros serviços a serem executados no elevado envolvem drenagem, terraplanagem, pavimentação, sinalizações horizontal e vertical, ciclovia, passarela, muro de terra armada, obras complementares, urbanização e paisagismo. O investimento na obra é de R$ 33,5 milhões, com recursos da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).

Dona de imóvel no Jardim Botânico, a designer de interiores Célia Tavares sabe que a obra vai, além de melhorar o trânsito, valorizar ainda mais a região. “Essa obra é muito importante, pois vai deixar o trânsito bem mais leve para todos que moram ou que regularmente vêm ao Jardim Botânico, que é o meu caso. Mas é importante ter paciência, porque sabemos que, enquanto as obras estiverem sendo feitas, deixarão o trânsito mais pesado”, diz.