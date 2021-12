Doe + Vida: OAB/DF estimula doação de sangue

Durante a pandemia houve queda de 12% no número de doadores e 25% dos que agendaram doação não compareceram, segundo dados do Hemocentro

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) incluiu em seu calendário um dia especial para doação de sangue e medula óssea junto ao Hemocentro do Distrito Federal.

A campanha de conscientização, intitulada “Doe + Vida” tem como objetivo conscientizar e mobilizar toda advocacia do DF para que sejam doadores.

Durante a pandemia houve queda de 12% no número de doadores e 25% dos que agendaram doação não compareceram, segundo dados do Hemocentro. O agendamento se tornou necessário por conta dos protocolos de segurança relacionados ao Covid-19.

O dia 22 de dezembro se tornou a data oficial de doação da advocacia, sendo 2021 o primeiro ano do gesto. Na próxima quarta-feira (22/12), a ação pretende levar 25 advogados até o hemocentro para realização do exame, número máximo permitido para agendamento na instituição receptora. O transporte será realizado pela OAB/DF, sendo o primeiro grupo com 15 pessoas às 8:00 e o segundo às 14:00. Os advogados e advogadas devem sinalizar na ficha de cadastro que, além da doação de sangue, também doarão amostra para o banco de medula óssea.