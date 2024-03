Divulgados os locais de provas do concurso da Emater-DF

Avaliações serão aplicadas neste domingo (10), menos para os candidatos ao cargo de assistente administrativo, que farão o exame no dia 17

Os candidatos ao concurso da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) já podem conferir os locais das provas objetivas e discursivas no site da banca responsável pela realização do certame, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

Neste domingo (10), serão aplicadas as provas para os cargos de extensionista rural de nível superior – com vagas para economista doméstica, engenharia agronômica e médico-veterinário – e de técnico especializado de nível superior – áreas de administração, ciências econômicas, contabilidade, direito e tecnologia da informação -, bem como as de nível médio referentes às áreas de agroindústria e agropecuária.

Já para o cargo de assistente administrativo, as provas serão aplicadas no dia 17, apenas no turno vespertino. As questões serão objetivas e discursivas para os cargos de nível superior e objetivas com redação para os cargos de nível médio.

Das 126 vagas disponíveis, 35 são para início imediato, enquanto 91 se destinam a cadastro reserva.

Os candidatos devem comparecer ao local com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, comprovante de inscrição e documento de identificação original.

O edital do concurso da Emater-DF foi lançado em 20 de setembro de 2023 e retificado em 10 de janeiro deste ano. Há 126 vagas para diversos cargos – 35 de caráter imediato e 91 para cadastro reserva. As oportunidades são para os níveis médio e superior, com salários de R$ 4.766,69 a R$ 6.310,06, mais acréscimos de vantagens previstas no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Consulte os locais das provas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Emater-DF