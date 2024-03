Homem é preso suspeito de aplicar golpes em vendas onlines

O suspeito utilizava um método enganoso de simular pagamentos através do OLX Pay

A equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) realizou a prisão em flagrante de um homem de 27 anos por crime de estelionato, cometido na plataforma de compra e venda online OLX. O suspeito utilizava um método enganoso de simular pagamentos através do OLX Pay e enviava e-mails falsos para ludibriar suas vítimas.

A investigação teve início após um colega policial informar à equipe da 21ª DP que uma amiga sua estava vendendo um aparelho celular na plataforma e desconfiava de um possível golpe. O número de telefone utilizado pelo suspeito já constava em uma ocorrência de estelionato em andamento e em diversos outros casos registrados no Distrito Federal.

Em todos os casos, o criminoso seguia o mesmo padrão: escolhia uma vítima e um produto de seu interesse na plataforma, simulava o pagamento e, em seguida, enviava um e-mail falso em nome da OLX. Nesse e-mail, informava que o dinheiro estava retido até a entrega do produto, induzindo a vítima a entregar o produto sem receber o pagamento.

No caso em questão, a vítima suspeitou do golpe e comunicou os agentes da 21ª DP. A equipe então acompanhou o processo, aguardando o momento em que um motorista de aplicativo iria retirar a mercadoria no endereço indicado pela vítima.

No estacionamento de um grande mercado atacadista no Guará II, os agentes abordaram o motorista do aplicativo e o passageiro que estava aguardando para receber o produto. Ambos foram identificados, sendo que o motorista não tinha conhecimento do golpe.

Durante a abordagem, o passageiro indicou o local onde o suspeito estava naquele momento, tratando-se de uma loja de videogames no Setor de Chácaras do Lúcio Costa. Após interrogatório, o suspeito confessou que recebia R$ 100 para receber as encomendas fraudulentas e ainda indicou o nome do líder do esquema, que se apresentava como Tiago, utilizando nome e foto falsos.