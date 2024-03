Eskina 03: PCDF prende jovem de 21 anos suspeito de tráfico de drogas na Ceilândia

Os policiais flagraram o momento em que o indivíduo vendia drogas a dois usuários

No início da noite de quarta-feira (6), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Eskina 03 com o objetivo de combater o tráfico de drogas na QNN 03, em Ceilândia/DF.

A ação policial foi desencadeada após a PCDF receber denúncias anônimas sobre a venda ilícita de entorpecentes na esquina do conjunto da quadra residencial. Após um período de monitoramento, os agentes identificaram a atuação ilegal de um homem de 21 anos no local, onde havia transeuntes.

Durante a operação, os policiais flagraram o momento em que o indivíduo vendia drogas a dois usuários. Após a concretização da segunda venda, os agentes abordaram um dos homens, que confessou ter adquirido uma porção de crack do investigado.

Com a confirmação da venda, os agentes efetuaram a abordagem do acusado e encontraram uma balança de precisão e a quantia de R$ 107 em espécie. O investigado já havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime em outras duas oportunidades, uma em dezembro do ano passado e outra em janeiro de 2024, no Guará.