Divulgado resultado de chamamento público para realização de encontro de grafite

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta segunda-feira (3), o resultado final do edital de chamamento público nº 11/2024 para a celebração do termo de colaboração com organização da sociedade civil (OSC) para a realização do 5º Encontro de Graffiti do Distrito Federal.

O edital, no valor de R$ 250 mil, tem como objetivo promover, em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus), oficinas formativas em grafite para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

No resultado final, a OSC Instituto Evolui foi a primeira colocada e agora terá um prazo de cinco dias corridos a contar da publicação do resultado final para apresentar a documentação de habilitação descrita no item 10 do edital nº 11/2024.

A Secec poderá solicitar apresentação de documentação das demais organizações participantes no certame, obedecendo a ordem classificatória conforme a possibilidade de inabilitação da OSC selecionada e, assim, dispor de eficiência de avaliação de documentações pertinentes para otimização de prazos.

O 5º Encontro de Graffiti está previsto para ocorrer em setembro, na Praça dos Direitos, em Ceilândia. Os artistas grafiteiros que participarão do evento serão selecionados por meio de edital de seleção coordenado pela Secec, com a devida remuneração de cachê. O edital será lançado em julho e terá valor total de R$ 200 mil. A última edição do encontro foi na Galeria dos Estados, em 2021.

*Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal