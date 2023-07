Divulgado o resultado do concurso do Procon

Segundo o secretário-executivo de Gestão Administrativa, Angelo Roncalli, o edital do concurso prevê o preenchimento de 174 vagas

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad) publicou, nesta sexta-feira (21), o resultado final e a homologação do concurso público para os cargos de analista de atividades de defesa do consumidor, fiscal de defesa do consumidor e técnico do Instituto de Defesa do Consumidor do DF (Procon).

Segundo o secretário-executivo de Gestão Administrativa, Angelo Roncalli, o edital do concurso prevê o preenchimento de 174 vagas, sendo 69 para nomeação imediata e 105 para formação de cadastro reserva. “Nossa expectativa é nomear pelo menos 10% dos aprovados logo no primeiro ano da homologação dos resultados”, afirma.

Veja a distribuição de vagas:

→ 24 vagas imediatas para técnico de atividades de defesa do consumidor, que deverão atuar como agente administrativo, e três destinadas ao cadastro de reserva;

→ 6 vagas imediatas para analista de atividades de defesa do consumidor, da área de administração, e outras seis para formação de cadastro de reserva;

→ 1 vaga imediata para analista de atividades de defesa do consumidor, cargo de arquivologista, e mais uma para cadastro;

→ 3 vagas de contratação imediata para analista de atividades de defesa do consumidor, contabilidade;

→ 19 vagas imediatas para analista de atividades de defesa do consumidor, que deverão atuar em Direito e Legislação;

→ 1 vaga para lotação imediata de analista de atividades de defesa do consumidor, da área de economia, com reserva de uma vaga;

→ 1 vaga imediata para analista de atividades de defesa do consumidor, na área de recursos humanos;

→ 2 vagas imediatas para analista de atividades de defesa do consumidor, modalidade jornalista;

→ 2 vagas para contratação imediata de analista de atividades de defesa do consumidor, referente à modernização e gestão pública;

→ 10 vagas imediatas para fiscal do Direito do Consumidor, com previsão de outras 25 para formação de cadastro de reserva.

Com informações da Agência Brasília