Ampliado prazo para retirada da 2ª Via Fácil da carteira de identidade

Quem retirou a documentação nos últimos dez anos pode solicitar a nova emissão pela internet sem a necessidade de agendamento ou filas

Foi ampliado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) o prazo para retirada da 2ª Via Fácil da carteira de identidade. Ou seja, se você retirou a documentação nos últimos dez anos, a partir desta segunda-feira (17), pode solicitar a reimpressão da segunda via pela internet e fazer a retirada em um posto de identificação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) de maneira rápida, fácil e sem filas. Anteriormente o prazo máximo para utilizar o serviço era de cinco anos.

“Se a pessoa não tiver nenhuma alteração nos dados pessoais, ela solicita pelo site, faz o pagamento e vai retirar, não precisa mais ir até um posto de identificação”

Vanessa Spagnolo, diretora adjunta do Instituto de Identificação

Segundo a PCDF, a iniciativa pretende desafogar ainda mais a demanda pela emissão do Registro Geral (RG). “A grande parte das pessoas nos postos de identificação é para fazer a segunda via da carteira de identidade, cerca de 60% a 70%. É um dos nossos grandes gargalos. E de maneira prática e eficiente para a população temos a 2ª Via Fácil, e estamos ampliando esse acesso. Agora o prazo máximo de reimpressão da documentação para adultos passa para dez anos e cinco para crianças”, explica a diretora adjunta do Instituto de Identificação, Vanessa Spagnolo.

O prazo da retirada da 2ª Via Fácil da carteira de identidade que era de cinco anos passou para dez anos, a partir desta segunda (17) | Fotos: Tony Oliveira/Agência Brasília

Com a solicitação feita, uma carteira de identidade civil será reimpressa com alteração somente da data de expedição e todos os outros dados permanecem como na primeira via. “Se a pessoa não tiver nenhuma alteração nos dados pessoais, ela solicita pelo site, faz o pagamento e vai retirar, não precisa mais ir até um posto de identificação. Com o serviço, o requerente não precisa pegar fila”, destaca a diretora.

Quem pode solicitar a 2ª via?

Para quem deseja incluir ou alterar as expressões ‘Idoso’ e ‘Maior de 65 anos’ na nova carteira, será necessário o atendimento presencial em um posto de identificação biométrica

Ao todo, são mais de 650 mil pessoas aptas no Distrito Federal para o serviço que tem alguns pré-requisitos. É necessário ter uma carteira de identidade expedida no DF com data de expedição inferior a dez anos, ter mais de 16 anos, ser brasileiro nato e não ter tido alterações nos dados pessoais (nome, data de nascimento, naturalidade, filiação e estado civil) nesse período.

Para quem deseja incluir ou alterar as expressões Idoso e Maior de 65 anos na nova carteira, será necessário o atendimento presencial em um posto de identificação biométrica.

Como solicitar?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Acesse o site da Polícia Civil;

– Leia os requisitos e solicite a reimpressão do documento;

– O boleto bancário é gerado no momento da solicitação no valor de R$ 42 – mesmo valor do atendimento presencial;

– Não será aceito o pagamento da taxa por qualquer outro meio diferente do boleto gerado na solicitação;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Caso não saiba o número do seu RG, poderá obtê-lo pessoalmente em um posto de identificação.

De acordo com a PCDF, o prazo para a impressão e entrega da identidade é de 14 dias corridos, a contar da data da solicitação. Somente o solicitante pode retirar a documentação no local e data informados no pelo sistema no momento da solicitação.

O órgão ressalta que a carteira de identidade que não for retirada em 180 dias da data de expedição será encaminhada para a incineração.

Com informações da Agência Brasília