Começam as obras do campo sintético na Feira do Produtor de Ceilândia

Com investimentos de R$ 745 mil, o espaço vai beneficiar comunidade, comerciantes, feirantes e produtores rurais que trabalham no local; outros três conjuntos esportivos semelhantes serão construídos nas regiões do Taquari, Paranoá e São Sebastião

Começou a construção do campo de futebol sintético na região da Feira do Produtor, em Ceilândia. A obra iniciada pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) é mais um investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) na cidade e está sendo executada pela SEL. Outros três campos serão construídos pela pasta nas regiões do Taquari, Paranoá e São Sebastião.

“Estamos cumprindo mais um compromisso assumido pelo governador Ibaneis Rocha. O campo sintético na Feira do Produtor será um espaço de convivência, esporte e lazer para toda a comunidade”Renato Junqueira, secretário interino de Esporte e Lazer

Com a finalidade de incentivar a prática esportiva e proporcionar mais opções de lazer para a população local, a construção do campo sintético visa atender tanto aos moradores da região quanto aos frequentadores da feira, que terão à disposição um espaço adequado para a prática esportiva. Com investimento de R$ 745 mil, o campo contará com arquibancadas, alambrado e estrutura para o fornecimento de energia fotovoltaica.

O secretário interino de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, destaca a importância da obra para os moradores e comerciantes da região. “Estamos cumprindo mais um compromisso assumido pelo governador Ibaneis Rocha. O campo sintético na Feira do Produtor será um espaço de convivência, esporte e lazer para toda a comunidade”, afirma.

Um estudo do solo que está sendo executado nesta fase inicial das obras, vai definir as formas de trabalho a serem utilizadas na construção civil da praça de esporte | Foto: Divulgação/SEL

Nesta etapa inicial, está sendo feita uma sondagem de solo para obter informações sobre as características do terreno e embasar obras civis. A próxima etapa consiste na construção da base, seguida pela instalação do campo sintético, drenagem, implantação do gramado, alambrado e iluminação adequada.

Campo sintético

O campo sintético contará com dimensões padronizadas (22 m x 44 m) e será equipado com grama artificial de última geração, proporcionando condições ideais para a prática de futebol. Além disso, serão instaladas iluminação adequada e arquibancadas.

“A obra é mais uma prova do empenho em oferecer infraestrutura e oportunidades para o desenvolvimento esportivo em todas as regiões da capital como forma de melhoria da qualidade de vida”, complementa o secretário.

Durante todo o processo de construção, a secretaria estará acompanhando de perto o andamento dos trabalhos, garantindo a qualidade do equipamento e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

De acordo com o presidente da Associação da Feira do Produtor, Vilson Oliveira, a iniciativa irá beneficiar a comunidade adjacente, os comerciantes, feirantes e produtores rurais que trabalham no local. “O projeto irá proporcionar também benefícios diretos para a escolinha de futebol da feira, que atualmente atende mais de 250 crianças, e com a criação desse espaço adequado para a prática esportiva. As crianças e toda a comunidade terão acesso a uma estrutura apropriada”, ressalta.

