Distrito Federal volta a registrar recorde de calor no ano

Pelo segundo dia seguido, o Distrito Federal registrou recorde de calor no ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura chegou a 34,2°C nesta segunda-feira (12), na estação de Ponte Alta, no Gama, com a umidade relativa do ar caindo para 11%.

No domingo (11), a temperatura também tinha batido recorde, atingindo 34°C na estação instalada no Parque de Águas Emendadas. A umidade relativa do ar ficou em 12%.

De acordo com o Inmet, boa parte da região central do país enfrenta tempo quente e seco durante esta semana. A umidade do ar deverá ficar abaixo de 15% durante esse período. Além do DF, a onda de calor afeta os estados de Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

A partir de quinta-feira (15), há chances de chover nas localidades de maior temperatura, mas, por enquanto, não há previsão de chuva para o Distrito Federal. O sol predominará no DF até pelo menos a sexta-feira (16).