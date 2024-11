Distritais são ameaçados durante sessão da CLDF: “Se mexer com Bolsonaro, a bala come”

Nesta terça-feira (19), durante sessão ordinária realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e transmitida pela TV Distrital no canal da casa no Youtube, parlamentares receberam ameaças no chat da transmissão. A mensagem foi enviada por um usuário identificado como Marco Antônio. Ele afirmou que: “Já fica ciente. Se mexer com Bolsonaro, a bala come”.

“Qual é a moral e o respeito que os ‘esquerdalha’ tem pra querer prendes os outros?”, continuou o internauta.

No momento em que a ameaça foi dita, os distritais de oposição ao Governo do Distrito Federal (GDF) pontuavam sobre a gravidade das informações veiculadas através da Operação Contragolpe, deflagrada na manhã desta terça e que investiga militares e policiais acusados de planejar a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Em nota, a CLDF afirmou que a ameaça já esta sendo apurada pela Polícia Legislativa da Casa. “A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) informa que apurará, com todo o rigor, a autoria das ameaças endereçadas à Casa e aos seus parlamentares, ocorridas durante a sessão ordinária transmitida pela TV Distrital nesta terça-feira (19/11). Os comentários, veiculados pela internet, já estão sob análise da Polícia Legislativa da Casa e, tão logo seus autores sejam identificados, serão alvo das medidas criminais e judiciais cabíveis.”

Por fim, a nota reitera que a democracia é uma das maiores conquistas da sociedade brasileira e repudia qualquer tipo de ameaça. “A convivência democrática é uma das maiores conquistas da sociedade brasileira e não admite ameaças de qualquer tipo. A CLDF não aceitará ameaças nem à instituição, nem aos parlamentares que a compõem, e reagirá a qualquer tentativa de intimidação aos trabalhos legislativos”.