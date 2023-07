Celina Leão visita obras em andamento em Santa Maria

A governadora em exercício também participou de uma reunião com a deputada distrital Jaqueline Silva e o administrador Josiel França

A quinta-feira (13) começou movimentada para Celina Leão, que cumpre a função de governadora em exercício enquanto Ibaneis Rocha está de férias com a família. Os compromissos da manhã foram em Santa Maria, onde ela visitou obras em andamento e também coletou demandas dos moradores da região.

Logo cedo, às 9h30, ela esteve na Polícia Rodoviária Federal, onde conversou com integrantes da corporação e visitou instalações. Celina falou sobre a integração da pasta com as demais forças de segurança e agradeceu aos agentes. “Parabéns pelo trabalho belíssimo que vocês fazem”, disse ela.

Foto: Renato Alves/Agência Brasília.

Em seguida, Celina seguiu para as obras do Centro de Educação Profissional, uma escola técnica que fica localizada na QR 119, e também para o Centro de Educação da Primeira Infância 201, ambos também em Santa Maria, e que devem ficar prontas ainda neste ano.

Foto: Renato Alves/Agência Brasília.

A governadora em exercício também passou pelo Parque Ecológico da RA e na Administração Regional, onde participou de uma reunião com a deputada distrital Jaqueline Silva, o administrador Josiel França e outras lideranças comunitárias.

A Administração Regional de Santa Maria pediu a liberação de verbas para dar continuidade para novas construções pela cidade e também de obras, como a da Praça Central, que deve custar cerca de R$ 8 milhões. Além disso, requisitaram também a reforma de sua sede, que já tem até projeto feito pela Novacap.