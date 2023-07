Subestação de energia elétrica do Hospital de Planaltina será reformada

Investimento do GDF é de mais de R$ 1 milhão para melhorar o serviço de fornecimento de energia elétrica e atendimentos de saúde da região

O Hospital Regional de Planaltina (HRPL) está prestes a ter sua subestação de energia elétrica reformada. O Governo do Distrito Federal (GDF), através da Secretaria de Saúde, repassou o orçamento de R$ 1.191.803,00 para que a Novacap execute o projeto.

“Essa reforma representa um avanço significativo para a melhoria das instalações do HRPL e para um serviço de mais qualidade à comunidade de Planaltina e regiões adjacentes. As atualizações no fornecimento de energia são essenciais para assegurar a eficiência dos serviços de saúde”, disse o presidente da Novacap, Fernando Leite.

A obra total consiste na construção de uma nova subestação elétrica em área externa; mudança dos transformadores elétricos, de equipamentos de proteção elétrica, de cabos de baixa e média tensão e de equipamentos de manobra; substituição e modernização de quadros elétricos.

Para a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, a modernização da subestação permitirá atualizar o parque tecnológico. “Essa modernização da subestação possibilitará o uso de mais equipamentos, inclusive para os serviços de radiologia e laboratoriais que vão trazer mais precisão aos tratamentos realizados no Hospital de Planaltina”, disse.

Com informações da Agência Brasília