Disputa por vaga na final do Sabor de Escola começa na quarta-feira (22)

Oito merendeiros serão selecionados entre os 28 semifinalistas escolhidos na etapa Regional

Na próxima semana, nos dias 22 e 23 de novembro, o Clube Cota Mil será palco das semifinais do concurso que vai selecionar a melhor receita da alimentação escolar do Distrito Federal. É a penúltima etapa do Sabor de Escola, competição que une alunos, merendeiras, merendeiros e toda a comunidade escolar em torno de uma paixão compartilhada pela boa comida e pela valorização dos profissionais que preparam as refeições diárias nas escolas.

A escolha dos oito finalistas será feita entre os 28 semifinalistas escolhidos entre as 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs). A semifinal, ou etapa lote como a etapa é oficialmente chamada, será uma competição que promete momentos de tensão e sabores inesquecíveis.

As 14 CREs foram divididas em quatro lotes que competem pela manhã ou à tarde em cada dia. Cada lote é composto da seguinte forma:

Veja o cronograma da competição:

1º lote

22/11 – Quarta-feira

9h30 – Ceilândia, Brazlândia e Taguatinga

2º lote

22/11 – Quarta-feira

14h30 – Gama, Recanto, Samambaia e Santa Maria

3º lote

23/11 – Quinta-feira

9h30 – Guará, Núcleo Bandeirante, Plano Piloto e Sobradinho

4º lote

23/11 – Quinta-feira

14h30 – Paranoá, Planaltina e São Sebastião

As escolas participantes enviaram seus melhores representantes culinários para essa fase decisiva. A escolha foi realizada durante a etapa regional, que selecionou dois profissionais de cada Regional de Ensino. O prêmio em jogo para o primeiro lugar é de R$ 9 mil.

Os jurados receberão a missão de escolher apenas duas melhores receitas de cada dia e por turno. Os merendeiros que executarem os melhores pratos, que devem contar com os ingredientes e produtos exclusivamente presentes no Programa de Alimentação Escolar do DF (PAE-DF), ganham a vaga na fase final. A utilização de alimentos considerados frutos do Cerrado na receitas garante uma maior pontuação. O intuito é apresentar aos estudantes alimentos nativos cultivados na região.

