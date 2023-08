Diretor de ‘Bacurau’ participa de conversa no Cine Brasília em pré-estreia

Kleber Mendonça Filho vai interagir com o público entre duas sessões do documentário ‘Retratos Fantasmas’, neste domingo (20)

O diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho (O Som ao Redor, Aquarius, Bacurau) confirmou presença na pré-estreia neste domingo (20), no Cine Brasília, do seu novo filme, Retratos Fantasmas. O documentário de 91 minutos foi lançado mundialmente em Cannes, em maio, e teve primeira exibição no Brasil na noite de abertura do Festival de Gramado, em 12 de agosto. Serão duas sessões, às 18h30 e 21h30. A conversa com o premiado diretor será entre as exibições.

O filme trata de memória, de história e seus apagamentos e do esvaziamento do centro de Recife – o que vale para outras capitais brasileiras –, com cinemas sendo fechados, num fenômeno de gentrificação [segregação social e espacial em áreas urbanas], que “revela algumas verdades sobre a vida em sociedade”, diz a sinopse. Construído a partir de pesquisa em imagens de arquivo, Retratos foi feito ao mesmo tempo em que Bacurau era produzido e levou sete anos para ser finalizado.

“É um filme de arquivo, em que você procura muita coisa e precisa dar tempo ao processo. Não tem como estabelecer uma data limite para você achar o que imagina que vai achar. Você tem de esperar as coisas acontecerem. É um filme que pediu tempo e eu fui capaz de fornecer esse tempo, o que foi muito bom para o resultado final”, explica o diretor e roteirista, nascido no Recife.

“O filme também é sobre apagamentos [da história] e uma ideia de gentrificação, mas tudo isso está relacionado à forma como o mercado e o capitalismo criam novos mecanismos de exploração comercial. É o próprio capitalismo que, depois de algum tempo, décadas no caso do Recife e de outros centros urbanos, decide que vai explorar outro sistema”, argumenta Mendonça Filho.

O longa-metragem instiga o público a pensar sobre como esse fenômeno tem relações com movimentos de especulação imobiliária e o surgimento das salas de exibição em shoppings. Também suscita perguntas sobre o que está por trás da naturalização da tendência, observada em grandes cidades.

“A ironia é que o centro do Recife é belo, tem um rio que corta a cidade, tem ruas incríveis. Mas tudo isso foi meio abandonado para que um novo sistema fosse explorado. O dinheiro, como falo no filme, migrou para zona sul [da capital pernambucana, em referência a áreas de maior IDH]”, elabora o diretor.

Lançamento nacional

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao mesmo tempo em que é lançado na capital federal, Retratos abre um circuito de pré-estreias em 50 salas pelo país. Em Portugal, a estreia está programada para agosto. Em outubro, o filme chega à Espanha, alcançando França e Estados Unidos em novembro.

“Com a carreira que Retratos Fantasmas vem construindo, creio que devemos submeter o filme como representante do país ao Oscar”, vislumbra a francesa Emilie Lesclaux, sócia de Mendonça na produtora independente pernambucana Cinemascópio, também produtora de Bacurau (prêmio do júri no Festival de Cannes de 2019, em que Mendonça divide a direção com Juliano Dornelles).

Retratos conta a história do cinema Veneza, no Recife. “Foi a inauguração de uma nova máquina de divulgação do cinema comercial. Não é à toa que é aberto com uma grande produção da Universal Pictures, Aeroporto [1970, origem de uma série baseada no romance de Arthur Hailey]. O Veneza teve uma vida útil de 28 anos. Em 1998, com o centro da cidade desvalorizado, fechou”, diz Mendonça.

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Retratos Fantasmas

→ Pré-estreia: domingo (20), com sessões às 18h30 e 21h30

→ Bate-papo com o diretor Kleber Mendonça Filho entre as exibições

→ Ingressos a R$ 20 (inteira).

Com informações da Agência Brasília