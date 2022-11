Dia Nacional do Doador de Sangue: saiba quais benefícios a doação de sangue traz para o seu coração 

A transfusão de sangue é fundamental para o tratamento de pessoas que sofrem de uma série de doenças ou vítimas de acidentes

A transfusão de sangue é fundamental para o tratamento de pessoas que sofrem de uma série de doenças ou vítimas de acidentes, desastres naturais e conflitos. A campanha, oficialmente celebrada em 25/11, acontece para incentivar o espírito de solidariedade, conscientizando a população de que doar sangue é um ato de amor ao próximo, e uma atitude que salva vidas. Entretanto, de acordo com estudo divulgado no último ano, pela farmacêutica Abbott, apenas 19% das pessoas no Brasil são doadoras.

Em 2021, segundo dados do Ministério da Saúde, a taxa de doação no Brasil foi de 1,4%, sendo que a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que seja de até 3%. Essa é uma uma questão preocupante para os profissionais de saúde, já que, além de contribuir para o bem coletivo, a ação promove uma série de benefícios à saúde do doador, como por exemplo, a redução de risco de doenças cardíacas e de alguns tipos de câncer.

De acordo com o cardiologista hemodinamicista do Instituto do Coração de Taguatinga (ICTCor), Ernesto Osterne, nosso sangue é produzido na medula e renovado a cada 120 dias. Esse processo de composição das novas células faz uso do ferro. A doação de sangue faz com que o organismo produza mais células jovens para repor as células que foram doadas e com isso diminui as reservas de ferro e a oxidação dos lipídios, que consequentemente reduz o risco de entupimento das artérias do coração e do cérebro.

“Quando a pessoa doa sangue, ela passa automaticamente por um processo de renovação das células, o que contribui para a redução de algumas doenças”, explica Osterne.

O médico ressalta ainda que o simples ato de doar sangue é uma forma de cuidar da saúde do coração, pois ao se submeter ao processo, o doador precisa realizar uma bateria de exames para identificação de possíveis doenças infecto-contagiosas. “Os exames são realizados para identificar doenças como por exemplo HIV, Sífilis, Doença de Chagas, Hepatite B e C, entre outras, e isso permite que a pessoa fique mais atenta à saúde”, enfatiza Ernesto.

Como ser um doador no Distrito Federal

No DF, as doações podem ser realizadas no Hemocentro de Brasília, sendo que o agendamento pode ser feito por meio do telefone 160 ou (61) 3327-4413. Quem preferir também pode agendar pela internet. Confira o passo a passo de como fazer: youtu.be/bYqI6VNyJ7g.