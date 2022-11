Edital para Réveillon do DF tem resultado provisório

Empresa selecionada realizará o projeto VIVA 2023

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta segunda-feira (21/11), o resultado provisório do edital de chamamento público da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) para realização das festividades de Réveillon do DF por meio do projeto batizado VIVA 2023. A organização da sociedade civil (OSC) Instituto Missão Hoje foi classificada e pontuada com a melhor nota conforme os critérios de seleção previstos no certame.

Confira o resultado provisório.

Ao todo, foram cinco propostas inscritas no chamamento público e a Comissão de Seleção analisou a documentação apresentada em cada uma delas. A partir de agora, com a publicação do resultado provisório, os proponentes possuem o prazo de cinco dias corridos para interposição de recurso. Dúvidas ou maiores informações poderão ser sanadas por meio do endereço eletrônico [email protected].

Ano Novo

Os festejos de Réveillon são uma ação desenvolvida anualmente pela Secec, com o objetivo de promover uma oferta diferenciada de atividades culturais e artísticas nas comemorações de final de ano, valorizando, assim, a identidade e o patrimônio cultural do DF. O evento, que festeja a chegada do novo ano, será realizado pela primeira vez após dois anos de interrupção, devido à pandemia de Covid-19.

A OSC selecionada terá um valor de R$ 3 milhões disponibilizados para a execução do projeto, em parceria com a Secec, por meio da Subsecretaria de Difusão e Diversidade Cultural (SDDC). As festividades do VIVA 2023 pretendem promover a democratização da arte e da cultura, a promoção de artistas locais e nacionais, o incentivo ao intercâmbio cultural e à formação de plateia. Além disso, também vem movimentar a cadeia produtiva da cultura, especialmente no que diz respeito à produção e difusão musical, como forma de gerar desenvolvimento social e econômico de forma sustentável e em consonância com a diversidade cultural da população brasileira.