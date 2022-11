Sala de Cooperação Social Digital será lançada nesta segunda (21)

Iniciativa é resultado de parceria entre IPEDF, Fiocruz e Fiotec; divulgação terá transmissão ao vivo pelo YouTube

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Brasília e a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), apresenta a Sala de Cooperação Social Digital nesta segunda-feira (21), às 15h, no auditório do Instituto, com transmissão ao vivo no canal do IPEDF no YouTube.

A Sala de Cooperação Social Digital é fruto da Rede de Inteligência Cooperativa, instituída por meio de convênio firmado entre as instituições citadas e voltada para o monitoramento e avaliação de vulnerabilidades sociais e territoriais relacionadas direta ou indiretamente à covid-19.

Com o objetivo de compreender as diferentes realidades socioterritoriais do Distrito Federal, foi realizado um projeto-piloto na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol, visando a elaboração de estratégias conjuntas com a rede cidadã de cooperação e a população, como oficinas da Agenda 2030 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e de cartografia social, para a promoção de territórios saudáveis e sustentáveis.

No evento, a Sala de Cooperação Social Digital desenvolvida na plataforma Ágora, da Fiocruz, será exibida aos convidados. Além disso, serão divulgados os próximos passos no âmbito do convênio, como a formação de pesquisadores populares.

Lançamento da Sala de Cooperação Social Digital

Data: segunda-feira (21)

Horário: 15h

Local: Auditório do IPEDF

Transmissão ao vivo: youtube.com/IPEDF

Com informações do IPEDF