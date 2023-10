Dia das Crianças no Zoo terá pintura de rosto e brinquedos infláveis

O parque vai funcionar normalmente durante o feriado, das 8h30 às 17h, com atividades especiais para os pequenos

Para celebrar o Dia das Crianças, nesta quinta-feira (12), a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) promove agenda diversa para o público infantil. A programação conta com apresentações teatrais, atividades recreativas, pintura de rosto e brinquedos infláveis, além das tradicionais atividades de enriquecimento ambiental e da educação ambiental do zoo. As ações ocorrerão com o apoio do Sesc.

O evento promete agitar a criançada até o final da tarde e em diversos locais espalhados pelo zoo, como o Bosque do Ipês, entre o recinto do rinoceronte e o serpentário; a Praça do Bosque, próxima à administração; o Bosque do Museu, atrás do Museu de Ciências Naturais; o Teatrinho, em frente ao borboletário; o Espaço Interativo – Aves (recinto central das aves) e o Centro Multifuncional de Acessibilidade (Cemfa), ao lado da Superintendência de Educação e Uso Público.

O Zoológico de Brasília vai funcionar normalmente durante o feriado, das 8h30 às 17h. Não há venda antecipada de ingressos, e os interessados devem adquirir as entradas no dia da visita, na própria bilheteria. A venda de ingressos é das 8h30 às 16h. O pagamento pode ser feito somente em dinheiro e cartão de débito. A inteira custa R$ 10, e a meia, R$ 5.

