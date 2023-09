Dia da Árvore: Plano de arborização amplia áreas verdes

Segundo a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), o DF está próximo de atingir 53 m² de área verde por habitante

Entre as unidades da Federação com mais arborização, o Distrito Federal pode comemorar o Dia da Árvore, celebrado neste quinta-feira (21). A data foi criada para conscientizar a população sobre a importância da manutenção e conservação do meio ambiente.

Segundo a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), o DF está próximo de atingir 53 m² de área verde por habitante. Desde 2019, 378 mil árvores foram plantadas pela companhia.

O índice de área verde registrado na capital é quatro vezes maior que o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 12 m² por habitante. “A tendência é aumentar ainda mais, uma vez que o plantio tem acompanhado o crescimento da população”, explica Raimundo Silva, chefe do Departamento de Parques e Jardins da Novacap.

De 2019 para cá, a Novacap já realizou o plantio de 378 mil árvores e irá cultivar outras 22 mil até o final do ano. A meta é ter outras 100 mil novas árvores acrescentadas à paisagem da capital até o final de 2024. São mais de 30 espécies diferentes semeadas todos os anos pelas equipes da companhia, entre ipês, ingás, tinguis, tamboril, jatobás e outras.

“Trata-se de uma prática que traz inúmeros benefícios para a população. No âmbito ecológico, há a atenuação da poluição do ar, promoção do sombreamento que traz conforto térmico, além de ser uma barreira acústica à poluição sonora e o habitat natural de várias espécies da nossa fauna. As árvores também trazem benefícios ao nosso lazer, convívio social, embelezando ainda mais nossa cidade”, detalha Silva.

A estudante Lícia Marques, de 21 anos, sente na prática o resultado do trabalho realizado pelas equipes da Novacap. “É uma ação muito importante, ainda mais nesse calor”, disse a jovem, enquanto aproveitava a sombra de uma árvore no Parque da Cidade.

“O que seria da gente sem essas árvores, especialmente neste período de calor e seca? Esse cuidado de manter e reflorestar é muito interessante, tento passar para o meu filho a importância fundamental desse contato direto com a natureza”, acrescenta a policial militar Mariana da Mata, 39.

As informações são da Agência Brasília