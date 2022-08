Dia D: Saúde realiza mutirão de vacinação para toda família

Segundo a pasta, a campanha será multivacinação, com 18 tipos de imunizantes para todas as idades distribuídas em 90 locais

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal irá realizar, neste sábado (20), mais um “Dia D” com mutirão de vacinação. O movimento é uma parceria com o Ministério da Saúde.

Segundo a pasta, a campanha será multivacinação, com 18 tipos de imunizantes para todas as idades distribuídas em 90 locais, abertos das 8h às 17h.

Para o movimento, a Secretaria convocou 1,8 mil servidores da saúde para ajudar os brasilienses a atualizar os cartões de vacinação.

Entre as vacinas disponíveis estão a contra poliomelite, covid-19 e influenza. De acordo com o Ministério da Saúde, é possível receber mais de um imunizante no mesmo dia, de acordo com a avaliação da equipe técnica. As Unidades Básicas de Saúde estão abastecidas com mais de 396 mil imunizantes.

A lista dos locais de vacinação está disponível no site.

Pesquisa

Em 30 pontos de vacinação, será realizada a pesquisa do Projeto Pipas (Primeira Infância para Adultos Saudáveis). O estudo vai abordar aspectos do desenvolvimento de crianças de zero a cinco anos incompletos. Entre os pontos em avaliação entram a alimentação, desenvolvimento infantil, educação e aspectos sociais, inclusive os impactos da pandemia na rotina dos pequeninos.

A expectativa é ouvir, só neste sábado (20), cerca de mil pais ou responsáveis de crianças do Distrito Federal.