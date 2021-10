Dia 3 todos os alunos em sala de aula, diz Ibaneis

Segundo o governador, a decisão foi tomada com base na análise de dados referentes à covid-19 no DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou uma data, nesta sexta-feira (22), o retorno total das aulas da rede pública da capital. A volta está prevista para o dia 3 de novembro.

Segundo o governador, em entrevista ao Jornal de Brasília, a decisão foi tomada com base na análise de dados referentes à covid-19 no DF. “O avanço da vacinação e as baixas taxas de transmissão.” A informação já havia sido dada pela secretária da Educação, Hélvia Paranaguá, na noite de ontem, mas sem definir uma data.

“Trago uma ótima notícias para vocês, comunidade escolar do Distrito Federal. Nos próximos dias, o governador publicará novo decreto tirando uma série de restrições que impedem hoje as aulas 100% presenciais”, informou a secretária.

“Com essas alterações, em poucos dias, todos os estudantes da rede pública de ensino estarão 100% presencialmente nas escolas”, concluiu.

A volta parcial das aulas da rede começou em 5 de agosto, um ano e seis meses após terem sido suspensas para frear o número de casos.