DF vacinou 2 mil pessoas a mais que previsão estipulada pela Secretária da Saúde

As autoridades tem realizado coletivas constantemente para informar a população local a respeito do avanço da doença na capital candanga

Com o objeitvo de atualizar a população em relação às ações no combate à covid-19, autoridades do Governo do Distrito Federal (GDF) tem concedido entrevistas coletivas sobre a situação vivda na capital candanga. Por isso, nesta quinta-feira (15), os secretários da Casa Civil, Gustavo Rocha; da Saúde, Osnei Okumoto, conversaram com a imprensa, no Salão Branco do Palácio do Buriti, para . No evento, os chefes locais destacaram

O secretário da Casa Civil iniciou sua falar ao destacar que a taxa de transmissibilidade do coronavírus no DF está em 0,92. De acordo com a autoridade, a média do índice aponta 0,86 e está em um nível bom, pois permanece abaixo de 1.

Quanto a fila de espera por leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), o índice aponta que, atualmente, 183 pessoas ainda aguardam pela internação nos locais. Em um momento mais crítico da pandemia da Covid-19, o medidor esteve em 331.

Gustavo Rocha destacou o fato de que o DF vacinou 2 mil pessoas a mais que a previsão estipulada pela Secretaria de Saúde. Além disso, o chefe da pasta frisou que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), analisa a situação sanitária diariamente.

