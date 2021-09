DF ultrapassa 475 mil casos de covid-19

Deste total, 456.918 (96,2%) estão recuperados da doença. 10.128 (2,1 %) acabaram indo a óbito

O Distrito Federal ultrapassou a marca de 475 mil casos de covid-19 desde o início da pandemia. Neste domingo (5), foram registrados 663 pacientes infectados.

Deste total, 456.918 (96,2%) estão recuperados da doença. 10.128 (2,1 %) acabaram indo a óbito.

As regiões administrativas mais afetadas seguem sendo Ceilândia, com 52.053 casos; Plano Piloto, com 47.172; e Taguatinga, com 37.174 notificações. Samambaia, Águas Claras, Guará, Gama, Sobradinho, Planaltina e Santa Maria completam a lista das dez primeiras RAs.

Quanto aos óbitos, 12 novas mortes foram registradas hoje. Destas, três ocorreram exatamente neste domingo, e outras nove aconteceram em dias anteriores, mas a causa só foi definida nas últimas 24 horas.

Das 12 mortes registradas no domingo (5), oito são de homens e três de mulheres. Três destas vítimas tinham entre 40 e 49 anos. As vítimas moravam em Ceilândia (2), Guará (2), Brazlândia, Gama, Itapoã, Samambaia, Santa Maria e Sobradinho.