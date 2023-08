DF terá R$ 2,2 bi para expandir metrô e fazer BRT Norte

As três constam do Plano de Governo 2023-2026 e vinham sendo trabalhadas nos últimos anos. O PAC foi lançado nesta sexta-feira (11).

O novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, irá disponibilizar R$ 2,2 bilhões para melhorar a mobilidade do Distrito Federal, como a construção do BRT Norte, a duplicação da BR-080 e a expansão do metrô em Ceilândia.

“São recursos fundamentais para que a gente possa continuar investindo no Distrito Federal, principalmente na questão da mobilidade, que afeta outras áreas, traz desenvolvimento para as cidades e conforto para as famílias. O BRT Norte é um dos nossos principais projetos e completa o eixo rodoviário da região Norte do DF. Não menos importante, a ampliação do metrô e a duplicação da BR-080 eram demandas antigas e vão atender milhares de pessoas”, afirmou o governador Ibaneis Rocha.

Principal obra de mobilidade do segundo mandato do governador Ibaneis Rocha, o BRT Norte vai ligar o Plano Piloto até Planaltina com linhas rápidas de ônibus. O repasse é de R$ 1,5 bilhão e a construção está a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). A obra será dividida em duas etapas, sendo a primeira com a construção de estações e terminais e depois o corredor de ônibus que vai ligar o Plano Piloto até Planaltina.

A expansão do metrô na linha 1 no ramal Ceilândia vai receber R$ 400 milhões. O projeto prevê a construção de duas novas linhas e duas novas estações, cruzando Ceilândia até próximo à BR-070, na saída para Águas Lindas, atendendo moradores do Entorno que vêm ao DF para trabalhar.

Por fim, a duplicação da BR-080 vai beneficiar 80 mil pessoas diariamente com o alargamento da via no segmento que liga o entroncamento com a DF-001 (Parque Nacional de Brasília e Floresta Nacional) e Brazlândia. Essa obra terá aporte de R$ 362,3 milhões.

Essa duplicação vai melhorar a ligação da área leste do DF com Goiás e demais estados da região, como Tocantins e Mato Grosso. Também vai colaborar para o desenvolvimento da região onde a agricultura tem grande relevância para a capital.

Vale lembrar que a atual gestão do GDF se adiantou e concluiu o alargamento da DF-001 na saída da Estrutural em um trecho de 8,2 km, o que já tem colaborado para o tráfego na região.

As informações são da Agência Brasília