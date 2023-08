Secretaria de Saúde investe R$ 42 milhões para modernização do parque tecnológico

Em menos de um ano, a pasta adquiriu mais de 700 itens, que darão mais celeridade e eficiência aos atendimentos médicos da rede

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) já investiu, desde outubro de 2022, mais de R$ 42 milhões em equipamentos para modernizar o parque tecnológico. São mais de 700 itens – aparelhos de raios x e de anestesia, sequenciador genético, máquinas de fototerapia e laserterapia, etc. – para reforçar a estrutura tecnológica da rede pública, agilizar o retorno ao paciente e dar mais eficiência aos atendimentos.

A SES-DF entregou, em julho deste ano, 64 aparelhos de anestesia a dez hospitais da rede. As máquinas tiveram investimento de cerca de R$ 18 milhões, oriundo de emendas de nove parlamentares* e tem como diferencial as medidas anestésicas e os parâmetros monitorizados interligados.

Para a referência técnica distrital (RTD) de anestesiologia, Lucila Annie Baldiotti Farias, as máquinas possibilitarão a aplicação de métodos anestésicos mais seguros, incluindo monitorização mais precisa e completa durante procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. “Todos esses recursos garantem estabilidade ao paciente e a detecção precoce de qualquer complicação, permitindo uma intervenção rápida e eficaz”, explica.

As bombas de infusão também garantem mais precisão, pois é um dispositivo médico que administra fluidos – nutrientes e medicamentos – no corpo do paciente em quantidades controladas. Há vantagens significativas em relação à administração manual de substâncias, já que as bombas têm a capacidade de fornecer medicação em volumes muito pequenos, em taxas programadas e horários específicos, tudo de forma automatizada.

A pasta também distribuiu aos hospitais 32 aparelhos de raios x digitais portáteis ao custo de quase R$ 17 milhões. Os equipamentos móveis possibilitam um atendimento mais ágil aos pacientes com dificuldades ou nenhuma locomoção. No Hospital Regional de Ceilândia (HRC), por exemplo, que recebeu cinco unidades, as máquinas ajudam a cobrir uma demanda média de cerca de sete mil exames mensais.

Fototerapia

A área de dermatologia é outro setor que contou com reforços. A SES-DF investiu mais de R$ 268 mil em 54 cabines de fototerapia. Esse tratamento é utilizado, principalmente, em recém-nascidos com icterícia. Pode, no entanto, ser indicado para psoríase, urticária crônica, dermatite atópica, vitiligo ou eczema, por exemplo.

A RTD em dermatologia, Fernanda Duran, explica que esses aparelhos são imprescindíveis, pois as cabines têm várias lâmpadas em seu interior com luz UVA ou UVB. “A UVA pode ser usada para tratar alguns tipos de câncer como linfomas cutâneos e a UVB para psoríase, vitiligo, esclerodermia e outros”, exemplifica. Ela acrescenta que os resultados são muito bons, pois ajudam tanto em doenças inflamatórias quanto em enfermidades hiperpigmentantes.

Para a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, os equipamentos trarão mais celeridade aos agendamentos de consultas e dos procedimentos ofertados. “Os equipamentos são essenciais para diagnósticos mais detalhados. Além disso, é uma valorização ao trabalho dos profissionais, que terão disponíveis aparelhos de última geração para trabalhar”, disse.

