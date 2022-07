DF terá comitê específico para atuar contra Monkeypox

O governo local trabalha no aperfeiçoamento do plano de contingência. Já são 16 casos confirmados e 40 em investigação na capital federal

Buscando combater o avanço da varíola dos macacos, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai criar o Comitê Operacional de Emergências (COE) Monkeypox, com um grupo específico de servidores atuando no combate à doença. Já são 16 casos confirmados e 40 em investigação na capital federal.

O governo local trabalha no aperfeiçoamento do plano de contingência, que define inclusive a destinação de leitos para casos mais graves no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Além disso, as equipes do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF) já estão em testes iniciais para detecção do vírus, com capacidade de realizar até 96 exames por semana.

A expectativa é de que a partir da próxima segunda-feira (1), os serviços de análise dos materiais coletados de pacientes suspeitos sejam iniciados. “A gente acredita que com isso vamos conseguir adiantar em pelo menos uma semana os resultados conclusivos”, explica o presidente do comitê e diretor de Vigilância Epidemiológica, Fabiano dos Anjos. O Lacen-DF é o primeiro do Brasil a iniciar essa testagem.