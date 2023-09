DF terá 24 pontos de vacinação neste sábado (30)

Para se vacinar, é recomendado levar documento de identidade e, se estiver disponível, o cartão de vacinação

A Secretaria de Saúde irá oferecer, com exceção da BCG, todas as vacinas do calendário de imunizantes em 24 pontos de vacinação espalhados pela capital. Entre as vacinas estão a contra febre amarela, sarampo, meningite, tétano, difteria e coqueluche, além de gripe e covid-19.

Estarão abertas 15 salas de vacina em unidades básicas de saúde (UBSs) do Distrito Federal. Além disso, a Secretaria de Saúde (SES-DF) também terá equipes em espaços públicos, como no evento GDF Mais Perto do Cidadão, na Colônia Agrícola 26 de Setembro, na DF-001; o Restaurante Comunitário de Brazlândia; a Praça dos Direitos, em Ceilândia; e a Escola Classe São Bartolomeu, em São Sebastião. A lista completa com horários e endereços está disponível no site da SES-DF.

A recomendação é levar documento de identidade e, se estiver disponível, o cartão de vacinação. Será possível tomar mais de um imunizante no mesmo dia, caso seja indicado pelo profissional.

Cães e gatos

No sábado, também avança a campanha de vacinação antirrábica, exclusiva para cães e gatos. Serão 72 locais de atendimento. Todos os endereços e horários podem ser acessados na página da SES-DF.

A orientação é levar todos os animais com mais de três meses, inclusive as fêmeas prenhas ou que estejam amamentando. Também é importante usar coleira, focinheira ou caixa de transporte.

As informações são da Agência Brasília