DF terá 21 pontos de vacinação neste sábado (16)

A lista completa dos locais de atendimento, com endereços e horários, está disponível no site da pasta

A Secretaria de Saúde (SES-DF) terá 21 locais de vacinação neste sábado (16). Entre os destaques estão o evento GDF Mais Perto do Cidadão, em Sobradinho II, e a festa de aniversário da Vila Telebrasília. A lista completa dos locais de atendimento, com endereços e horários, está disponível no site da pasta.

Em todas as localidades listadas haverá imunizantes contra a covid-19, a gripe (influenza) e várias outras doenças – como febre amarela, tétano, HPV, sarampo e pólio – a serem aplicadas conforme o calendário de vacinação. A recomendação é levar documento de identidade e, se tiver, o cartão de vacinação. Será possível tomar mais de um imunizante no mesmo dia, caso seja indicado pelo profissional.

Antirrábica

No sábado também avança a campanha de vacinação antirrábica, exclusiva para cães e gatos. Serão 47 locais de atendimento. Todos os endereços e horários também estão disponíveis na página da SES-DF.

A orientação é levar todos os animais com mais de três meses, inclusive as fêmeas prenhas ou que estejam amamentando. Também é importante usar coleira, focinheira ou caixa de transporte.

*Com informações da Agência Brasília