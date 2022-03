DF tem mais de 6 mil autotestes nas farmácias, mas procura é baixa

Com preço em R$ 70,00 e ainda com a disponibilidade de testes gratuitos nas farmácias, clientes não aderem ao produto

Com cerca de 6,5 mil autotestes para a covid-19 já disponíveis para compra, os consumidores do Distrito Federal ainda não tiveram grande interesse pelo produto. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do DF (Sincofarma), o preço de venda está na casa dos R$ 70,00 cada, mas deve baixar de preço assim que mais farmácias receberem o produto e começarem a vendê-lo. Até o momento, apenas duas redes de drogarias compraram os itens e os receberam para a revenda.

“A procura [dos autotestes] está baixa nas farmácias”, afirmou o presidente do Sincofarma, Francisco Messias Vasconcelos. Um dos motivos é a redução no número de novos casos e proliferação da covid-19, diminuindo consequentemente a necessidade de testagem. “Ainda estamos oferecendo o serviço de testagem gratuito em muitas farmácias, então o consumidor não quer pagar por um teste que ele consegue de graça”, acrescentou. Apesar disso, aproximadamente 10 mil são esperados para chegar ao DF na próxima sexta-feira (18).

Durante a última alta de casos da covid-19, eram feitos entre 100 a 120 testes diários nas farmácias do DF, mas hoje, segundo Messias, não chegam a 30. “O carnaval passou e imaginávamos que a procura aumentasse depois do período, mas não teve maior procura. Ainda bem porque isso significa que menos pessoas estão doentes”, comentou.

O estoque da testagem gratuita nas farmácias, porém, está quase no fim. Dos cerca de 70 mil recebidos nos estabelecimentos, pouco mais de dois mil testes estão disponíveis nas drogarias do DF, segundo Messias.

Baixa aprovação na Anvisa

Apesar da disponibilidade, até o momento, dos 93 pedidos de aprovação recebidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apenas nove cumpriram as exigências do órgão e tiveram autorização para comercialização no Brasil, enquanto 20 deles foram reprovados. Outros 63 ainda estão em tramitação dentro da instituição e um aguarda publicação de deferimento ou indeferimento no Diário Oficial da União (DOU).

Uma das preocupações das farmácias agora é com a educação nas lojas para a aplicação dos autotestes em casa. “Estamos nos preparando para ensinar o cliente como usar. Nos preocupamos com isso, porque não queremos só vender, queremos orientar como usar o teste também. Vão haver profissionais liberados para ensinar e evitar o resultado de falsos negativos, o que é importante”, destacou ainda o presidente do Sincofarma.

Conforme previsto pelo subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, os produtos chegaram ao DF após o ponto mais alto da última onda de contaminações com a ômicron, ocorrida pouco antes do Carnaval de 2022. Apesar da nova baixa de casos, como o vírus permanece circulando na capital – ainda que em ritmo menos acelerado – os autotestes são vistos pela Secretaria de Saúde (SES-DF) como um aliado para identificação de novos casos.

O item poderá identificar se o vírus da covid-19 está presente no organismo de quem faz o teste, mas não será utilizado como diagnóstico definitivo para a doença, que deverá ser feito por um profissional de saúde.

Se o resultado for positivo para a doença, a recomendação é a busca de um médico e o isolamento imediato de ao menos dez dias após o início dos sintomas e sem sintomas por pelo menos 24h. Para ter mais certeza sobre a recuperação completa, um novo teste pode ser feito.

Os autotestes podem identificar o vírus a partir do 2º e até o 7º dia de sintomas associados à covid-19, sendo eles tosse seca, coriza, febre, dor no corpo dores de cabeça, entre outros similares a um resfriado ou gripe. O acompanhamento de um profissional de saúde é essencial para que o tratamento seja adequado, seguindo a recomendação médica.

Os autotestes estão disponíveis em todas as farmácias da rede Drogasil, e nas seguintes drogarias da Rede Colorado, sendo a maioria distribuída nas regiões de Sobradinho, Lago Norte, Asa Norte e Vila Planalto:

Sobradinho:

Drogaria Bela Vista – na DF 150, no Condomínio Solar de Athenas.

Drogaflora – Condomínio Jardim Europa 1

Drogaria Brasília – Condomínio Jardim Europa 1

Drogaria Alto da Boa Vista – Condomínio Alto da Boa Vista, Quadra 103 Comercial

Lago Norte:

Drogaria Colorado – Posto Colorado

Drogaria Altana – DF 003, Epia Norte, Posto Altana

Drogaria Flamingo – Epia DF 003, Posto Flamingo

Drogaria Taquari – Epia DF 003, Condomínio Taquari

Asa Norte:

Drogaria Colorado 213 Norte – Quadra 213 Norte, Bloco B

Drogaria Colorado 203 Norte – Quadra 203 Norte, Bloco D

Drogaria Colorado 403 Norte – Quadra 403 Norte, Bloco B

Vila Planalto:

