Prourb e ciclistas avaliam projeto de ciclovia na BR-020

Uma proposta de implementação de ciclovia ao longo da BR-020 foi apresentada pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) à Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb). O projeto está relacionado à implantação do BRT Norte, que ligará a cidade de Planaltina ao Terminal da Asa Norte (TAN).

O encontro, realizado na quinta-feira, 10 de março, contou com a participação de representantes da Rede de Promoção da Mobilidade Sustentável e do Transporte Coletivo do DF – Rede Urbanidade, integrantes da Associação dos Ciclistas de Planaltina DF e Região (Asciclo-Planaltina/DF) e representante do Ciclovia Ativa.

Eles apresentaram demandas comuns dos usuários de bicicleta, como a instalação de bicicletários e paraciclos nos terminais, além da garantia de um trajeto seguro, bem iluminado e contínuo para os ciclistas, integrado aos demais modais.

O promotor de Justiça Dênio Moura ressaltou que a população deve ser envolvida no planejamento de obras dessa natureza. “A legislação garante a participação da sociedade desde a concepção dos projetos de mobilidade urbana. Mas essa participação deve ser qualificada e efetiva, não apenas simbólica. Felizmente, a sociedade civil organizada está atenta e cada vez mais atuante”, frisou.

Segundo o presidente da Associação de Ciclistas de Planaltina e região, Eduardo Guimarães, “eles esperam um projeto de ciclovias que seja fluido, contínuo, que dê segurança para os ciclistas sem muitos desvios pelo percurso, sem colocar em risco os ciclistas e o trânsito, e que não seja um projeto parecido com aquele do TTN”.

Raphael Barros Dorneles, integrante da Rede Urbanidade, destacou que “esses encontros são necessários para equalizarmos valores e entendimentos sobre a mobilidade urbana ativa sustentável com os órgãos do governo. Muitas vezes um valor é assumido pela administração, mas sua aplicação na prática acaba se perdendo no labirinto de orçamentos e tecnicalidades. Cabe à experiência vivencial dos ciclistas mostrar como se aplicam esses valores na vida real”.

O projeto da obra será detalhado em encontros posteriores.

*Com informações do MPDFT