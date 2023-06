DF tem 218 oportunidades de emprego esta sexta

No Guará, estão contratando pedreiro (20) e eletricista (10) pelo salário de R$ 2.103,20, mais benefícios

As agências do trabalhador estão com 218 oportunidades de emprego em 16 regiões administrativas e no Entorno, nesta sexta-feira (16). Para cadastrar o currículo, basta ir a uma das unidades ou baixar o aplicativo Sine Fácil.

No Guará, estão contratando pedreiro (20) e eletricista (10) pelo salário de R$ 2.103,20, mais benefícios. Os cargos exigem experiência e ensino fundamental completo. O serviço de servente de obras (20) recebe mensalmente R$ 1.375.

Ainda na região, por R$ 1.500, há oportunidades para técnico de comunicação de dados (2) e técnico em móveis e esquadrias (2). Costureira em geral, sem experiência, tem remuneração de R$ 1.750.

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília