DF tem 170 casos de varíola dos macacos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal registrou, nos últimos quatro dias, o registro de 12 novos casos de varíola dos macacos na capital.

Segundo o boletim divulgado, divulgado nesta quinta-feira (25), o total de casos já é de 170.

Do total, ainda de acordo com a pasta, 163 são do sexo masculino e sete do feminino.

Além desses, 187 casos ainda estão em investigação e outros 282 já foram descartados por meio de exames laboratoriais.

Todos os casos confirmados, de acordo com a saúde, são de pessoas com 18 anos ou mais.

A Monkeypox, nome da doença em inglês, trata-se uma doença viral em que a transmissão pode ocorrer por meio do contato com o animal ou com o humano infectado.

A transmissão entre humanos pode ocorrer com o contato direto com secreções respiratórias, lesões de pele ou fluidos corporais de uma pessoa infectada. A infecção também se dá a partir do contato com superfície ou objetos recentemente contaminados. Os principais sintomas são febre e erupção cutânea, mas as pessoas também podem apresentar calafrios e linfadenopatia – inchaço em pequenas glândulas, especialmente em regiões perto do pescoço.

A doença não tem, na maioria dos casos, consequências graves. No entanto, o melhor caminho é o esclarecimento e a prevenção.