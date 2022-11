DF retoma vacinação de crianças contra a covid

A retomada da vacinação só foi possível com a chegada de 14.510 doses de CoronaVac, enviadas pelo Ministério da Saúde

O Governo do Distrito Federal (GDF) decidiu retomar a vacinação de crianças contra a covid-19. A partir desta quarta-feira (23), 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) terão em estoque os imunizantes para ser aplicados nos pequenos de 3 e 4 anos.

A medida só foi possível com a chegada de 14.510 doses de CoronaVac, enviadas pelo Ministério da Saúde. De acordo com a gerente da Rede de Frio, Tereza Luiza Pereira, já foi feita a distribuição para as unidades de saúde.

“Essas doses vão permitir que mais crianças iniciem o ciclo vacinal, bem como aplicar a segunda dose daquelas que já haviam recebido a primeira”, afirma a servidora. O intervalo entre as duas aplicações é de 28 dias. Adultos que estejam com a segunda dose em atraso também podem comparecer a uma das unidades listadas para colocar a vacinação em dia.

Tanto adultos quanto crianças devem ir às unidades básicas de saúde com documento de identificação e cartão de vacinação, se tiverem. Caso não tenham, receberão um novo. Também é possível aproveitar para receber outros imunizantes no mesmo dia – contra influenza, pólio, febre amarela e outros.

Vacinação em prédios públicos

A Secretaria de Saúde também recebeu do governo federal mais um lote de 11.500 doses do imunizante Pfizer, aplicado como primeira dose, segunda dose e reforços para pessoas acima dos 12 anos. Para ampliar a cobertura vacinal de adultos, a partir desta terça (22) foi iniciada a vacinação volante em prédios públicos, onde há um grande número de servidores.

A primeira ação foi realizada na sede do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nesta quarta (23), será a vez do edifício PO700, onde estão localizadas a Secretaria de Saúde do DF, o IgesDF e setores do Ministério da Saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos dias 29 e 1º de dezembro, será realizado atendimento no Superior Tribunal Federal (STF) e no Senado Federal, respectivamente. Também haverá ações volantes na Câmara dos Deputados, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e no Ministério Público.

“Em parceria com órgãos públicos, seguimos ampliando nossa estratégia de busca ativa pela população não imunizada. Precisamos de vacina no braço das pessoas para evitarmos os casos graves”, afirma a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

A vacinação itinerante também acontece todo fim de semana com o projeto Carro da Vacina, que leva a vacinação para comunidades rurais ou vulneráveis. Há, ainda, atividades em parceria com a sociedade civil, como o Rotary. A imunização para pessoas acima de 12 anos também está disponível, de segunda a sexta, em mais de 90 unidades básicas de saúde.

Veja onde se vacinar:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vacinação de rotina

Vacinação contra a covid-19





Vacinação contra influenza

Vacinação antirrábica (cães e gatos)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília