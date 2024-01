DF terá novo sistema de limpeza e desobstrução de rede e drenagem pluvial

De acordo com o governador, esse novo sistema vai permitir que a limpeza da rede de esgoto seja feita de uma muito mais rápida

Na manhã desta terça-feira (30), o governador Ibaneis Rocha (MDB) esteve em Ceilândia pasa assinatura de ordem de serviço para lançamento do novo sistema de limpeza e desobstrução de rede e drenagem pluvial. O investimento, de acordo com documento da Novacap, é de R$ 44,9 milhões.

As obstruções acontecem, principalmente, pelo descarte de objetos e detritos feito de forma inadequada pela população, e que são levados pelas águas das chuvas aos condutos das redes de drenagem, gerando entupimentos. Em 2023, a Novacap precisou fazer a desobstrução de 31.372 redes pluviais, e foi feita também a limpeza de 9.949 bocas de lobo.

De acordo com o governador, os bueiros da capital federal estavam passando por um processo de desobstrução manual, e esse novo sistema vai permitir que a limpeza seja feita de uma muito mais rápida. “Isso melhora a captação de água e diminui os alagamentos, trazendo melhorias para todo o DF”, ressaltou.

Ibaneis também citou outras obras que visam ajudar na drenagem de água da região, como é o caso da reforma da Hélio Prates, avenida que corta Ceilândia e Taguatinga, e que o objetivo é levar esse novo sistema de drenagem para todo o DF.

Dengue

Além de evitar alagamentos na época das chuvas, esse novo sistema de drenagem, que utilizará “robôs” com serviço moderno de videoinspeção identifica obstruções e danos estruturais no sistema de forma rápida, também deve ajudar com o combate ao vírus da dengue. O DF vive uma epidemia da doença, e já teve seis mortes confirmadas apenas em 2024.

“Os bueiros, sem o devido escoamento de água, também são fontes de criação dos mosquitos, então essa será outra forma de combater a crise da doença que o DF está enfrentando”, afirmou Ibaneis.

Além disso, o governador disse que já está sendo preparado um Projeto de Lei com uma correção da redução orçamentária feita pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, para que o GDF esteja autorizado a chamar mais agentes de saúde para combater a dengue.

“O DF está em epidemia, temos um número muito grande de pessoas sendo atendidas nas Unidades Básicas de Saúde, nas tendas de hidratação. Liberamos recursos para a compra de mais testes rápidos, e estamos fazendo tudo que é possível para ajudar a população”, completou o governador.