Manifestantes anti-lockdown vão à porta da casa de Ibaneis

Grupo pede o fim da restrição ao comércio

Manifestantes contra o lockdown e o toque de recolher que vigoram no Distrito Federal até o próximo dia 28 protestaram neste domingo (21) na frente da casa do governador Ibaneis Rocha. Os participantes são contra o fechamento do comércio na capital.

Os participantes se concentraram em carros na frente do shopping Gilberto Salomão. Veja:

O objetivo era ir com os veículos até a porta de Ibaneis, mas a Polícia Militar (PMDF) impôs barreiras que não permitiram. Os manifestantes, então, deixaram os automóveis próximo à residência do governador e se aproximaram ainda mais a pé.

Além do fim do lockdown, o grupo pede a retomada das aulas presenciais na rede pública — a particular está autorizada. Os manifestantes também abordaram temas como os leitos para covid.

É o segundo protesto na porta da casa de Ibaneis em um mês. Há três semanas, o mesmo grupo anti-lockdown foram ao local e entoaram gritos de “queremos trabalhar”.

Contra lockdown manifestantes chegam a porta da casa do governador Ibaneis Rocha, no Lago Sul. A manifestação é contra o lockdown, decretado nos últimos dias.#lockdown #brasilia #protesto #ibaneisrocha #covid19 pic.twitter.com/KCmUKOcpsp — Jornal de Brasília (@OficialJBr) February 28, 2021

As restrições impostas pelo governador visam frear o avanço da covid-19. Os leitos das redes pública e privada são, no momento, insuficientes para atender toda a população. Até 12h15 deste domingo (21), 390 pessoas aguardavam um leito de UTI. Há relatos de pacientes que esperam atendimento há cerca de duas semanas.