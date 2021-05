DF reduz 61% número de mortes no trânsito

O Brasília Vida Segura é um programa executado pelo GDF com metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas

O número de mortes em acidentes de 2011 a 2020 diminuiu 61% do Distrito Federal, sendo assim o trânsito do DF ficou entre os mais seguros das capitais. O resultado foi obtido por meio de ações do Programa Brasília Vida Segura e oficializado em portaria conjunta das Secretarias de Transporte e Mobilidade, Segurança, Saúde e Casa Civil. O Brasília Vida Segura é um programa executado pelo GDF com metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A portaria conjunta, assinada em reunião com o governador Ibaneis Rocha, nesta quarta-feira (26), prevê a continuidade do programa na década de 2021 a 2030. A nova meta estabelecida é de reduzir em 50% os índices atuais de acidentes fatais nas vias do DF.

Para o secretário da Semob, Valter Casimiro, as ações do programa preservam a harmonia no trânsito da capital. “Estamos muito satisfeitos com os resultados desse programa, que é feito pelas secretarias do GDF em parceria com a Ambev, para identificar onde há problemas de trânsito de veículos, circulação de pessoas e problemas viários, com a indicação de soluções para que a gente possa ter essa redução no número de acidentes nas vias do DF. É a preservação da harmonia entre o motorista, o motociclista, o ciclista e o pedestre no trânsito de Brasília”.

Mesmo com o aumento da população em 16% e da frota de veículos em 53%, o Distrito Federal reduziu o número de óbitos no trânsito. A proposta da ONU era redução de até 50% no índice de mortes e lesões por acidentes em dez anos, e o DF conseguiu reduzir 61%, mais de dez pontos percentuais acima do objetivo.

“Estamos atentos aos resultados alcançados e reafirmamos nosso compromisso em atuar de forma integrada a todo sistema de mobilidade do DF. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) e o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), da Polícia Militar, tem atuado efetivamente na fiscalização e em ações de educação e respeito no trânsito. Temos certeza que estamos no caminho certo para tornar o trânsito do DF cada vez mais seguro para todos, sejam eles pedestres, ciclistas, motoristas entre outros”, afirma o secretário de segurança pública, delegado Júlio Danilo.

O secretário de saúde, Osnei Okumoto, considerou uma decisão importante a continuidade do programa por mais uma década. “Estamos investindo em salvar vidas. Diminuir acidentes também significa desafogar a rede pública de atendimentos, o que beneficia toda a população de forma consistente e ampla”, disse Okumoto, acrescentando que “programas como esses só têm alcançado sucesso porque são construídos em parceria envolvendo diversas áreas do GDF com a sociedade, no caso, representada pela Ambev”.

Em uma das ações realizadas para orientar e conscientizar os frequentadores de bares sobre os perigos e consequências de dirigir alcoolizado, o Programa Brasília Vida Segura fez a simulação de um acidente e mostrou aos motoristas a conta do quanto custa um acidente viário e o valor da vida.

