DF receberá novas vacinas pediátricas nesta segunda (31)

Esse novo lote é uma antecipação feita pelo Ministério da Saúde sobre as doses que devem ser entregues em fevereiro

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal deve receber um novo lote de vacinas para crianças na próxima segunda-feira (31). Segundo a subsecretária de Atenção Integral à Saúde, Paula Lawall, esse novo lote deve conter 23,4 mil doses da Pfizer. A informação foi divulgada pela subsecretária em coletiva de imprensa da secretaria nesta quinta-feira (27).

Ainda de acordo com Lawall, esse novo lote é uma antecipação feita pelo Ministério da Saúde sobre as doses que devem ser entregues em fevereiro. Além do DF, todos os estados brasileiros devem receber novos lotem também na segunda.

Segundo a Secretaria de Saúde, no Distrito Federal, existem cerca de 268 mil crianças que se encaixam no grupo, sendo 15 mil com comorbidades. Vale lembrar que não há necessidade de apresentação de pedido médico para a vacinação. Atualmente, a pasta tem 2.500 doses pediátricas da Pfizer em estoque. Além dessas, outras 506 mil doses da Coronavac também estão disponíveis.

Ainda que não impeça a infecção, a vacina é a forma mais eficaz evitar o agravamento dos sintomas, que podem levar a morte. Segundo os cartórios de registro civil de todo o Brasil, cerca de 324 crianças faleceram em decorrência de complicações relacionadas ao vírus desde o início da pandemia, em março de 2020.

Veja onde vacinar as crianças: