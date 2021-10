Dia dos finados: Cemitérios mudam esquema de visitas

Aglomerações estão proibidas e o uso de máscaras, em áreas abertas ou fechadas, e álcool em gel é obrigatório.

Os cemitérios da Asa Sul, Brazlâdia, Gama, Planaltina, Taguatinga e Sobradinho terão, mais uma vez, um funcionamento diferente para o Dia dos Finados, celebrado na próxima terça-feira (02). Mesmo com as mudanças para a segurança dos parentes contra a covid-19, a empresa Campo da Esperança, que administra os cinco locais, recomenda que as homenagens sejam feitas em casa.

Para esse dia, as medidas de combate ao coronavírus não serão diferentes do que foi pedido no ano passado. Dessa forma, aglomerações estão proibidas e o uso de máscaras, em áreas abertas ou fechadas, e álcool em gel é obrigatório.

Além disso, a empresa ainda alerta para que não haverão sanitários químicos espalhados pelos campos e os bebedouros estarão interditados, de modo que os familiares devem levar suas próprias garrafas de água.

Horários

Em 2 de novembro, os portões dos seis cemitérios do DF serão abertos uma hora mais cedo, às 7 horas. O encerramento das atividades ocorrerá às 18h30. O atendimento ao público também será estendido nesse dia, será das 7h30 às 18 horas. Velórios e sepultamentos ocorrerão normalmente no feriado.

Acesso de veículos e pedestres

O acesso de veículos também vai ser modificado. Em Planaltina e em Brazlândia nenhum automóvel será autorizado a entrar nos cemitérios, pois não há espaço suficiente para a circulação. Nas outras unidades – Asa Sul, Taguatinga, Gama e Sobradinho – só poderão entrar na área interna os veículos com autorização de vaga especial para idoso ou pessoa com deficiência emitida pelo Departamento de Trânsito (Detran-DF). A Campo da Esperança Serviços não distribui credenciais de acesso de veículos.

O acesso de pedestres é livre pelos portões principais de cada cemitério. Haverá dois portões abertos no da Asa Sul: o principal, ao lado do templo da LBV, e o do Parque da Cidade, em frente ao Estacionamento 6. Nas outras cinco unidades há apenas uma entrada. Todas elas estarão sinalizadas e serão fiscalizadas pelos órgãos de trânsito.

Todos os cemitérios aumentarão o número de terminais e de atendentes no feriado. Serão 15 terminais e 26 atendentes extras para reforçar o trabalho, além dos 170 funcionários da empresa, que permanecerão nos cemitérios durante todo o dia.

Missas

A Arquidiocese de Brasília realizará missas presenciais nos seis cemitérios do DF. As tendas onde ocorrerão as celebrações terão capacidade limitada e aferição de temperatura na entrada. O controle será feito pela Arquidiocese de Brasília.

Horários das missas

Asa Sul, Gama, Planaltina, Sobradinho e Taguatinga

Às 8 horas, às 9h30, às 11 horas, às 12h30, às 14 horas, às 15h30 e às 17 horas.

Brazlândia

Às 8 horas, às 11 horas, às 14 horas e às 17 horas.