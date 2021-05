DF recebe mais 85,2 mil doses de vacinas Covid-19

Até agora, mais de 783 mil doses foram aplicadas no DF; Governo Federal distribuiu mais de 6,4 milhões de doses da vacina no Brasil

Nesta semana, o Distrito Federal (DF) recebeu mais 85.290 doses de vacinas contra Covid-19. Até agora, o Ministério da Saúde já enviou 1,1 milhão de doses do imunizante para a capital federal. A remessa desta semana inclui 77,1 mil doses da AstraZeneca/Oxford, produzidas pela Fiocruz, e outras 8.190 doses da Pfizer/BioNTech. Até agora, mais de 783 mil doses foram aplicadas no DF.

O Governo Federal distribuiu mais de 6,4 milhões de doses da vacina no Brasil. As orientações de vacinação e os grupos prioritários atendidos estão no 18º informe técnico da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS).

A estratégia de distribuição de vacinas Covid-19 é revisada semanalmente em reuniões tripartites (governos federal, estaduais e municipais), observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante: quatro semanas para a vacina do Butantan e 12 semanas para a da Fiocruz e da Pfizer.

90 milhões de doses

O Ministério da Saúde está coordenando a 20ª pauta de distribuição de doses para a campanha de vacinação contra a Covid-19, iniciada no dia 18 de janeiro. Até o momento, contando com esse novo lote, já foram destinadas a todas as Unidades Federativas aproximadamente 90 milhões de doses de imunizantes – mais de 55 milhões foram aplicadas.